Italia, di chi sarà il primo gol dell'era Spalletti? Chiesa insegue...

Grande attesa per il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina dell' Italia . Sabato sera (ore 20.45) gli azzurri, guidati dal tecnico di Certaldo troveranno sulla loro strada la Macedonia . Già, quella nazionale che (24 marzo 2022) sbarrò la strada a Roberto Mancini (dimessosi di recente dall'incarico di Ct) nella semifinale playoff per i Mondiali .

Molti dei giocatori che erano in campo quella sera avranno motivazioni aggiuntive per lasciare il segno. I bookie, a tale proposito, provano a ipotizzare chi sarà il primo marcatore azzurro a Skopje.

Primo marcatore dell'Italia: i favoriti e le possibili sorprese

In "quel" Macedonia-Italia Ciro Immobile restò in campo 77 minuti per poi lasciare spazio a Lorenzo Pellegrini. Il bomber biancoceleste dovrebbe partire titolare e nelle previsioni dei bookie è il maggiore indiziato a vincere la sfida in famiglia azzurra. Quota 3.10 per l'opzione "Immobile primo marcatore Squadra 2: Sì".

Paga poco più, per la precisione 3.50, Mateo Retegui. Il neo attaccante del Genoa ha timbrato il cartellino contro Inghilterra e Malta ed è un altro candidato forte in questa speciale scommessa.

Occhio poi alle opzioni targate Napoli, ovvero Raspadori e Di Lorenzo. Spalletti li conosce bene, in più Jack (in lavagna a 4.25) si è già reso protagonista di qualche bell'exploit in maglia azzurro-Italia. Di Lorenzo è invece la classica opzione per chi ama le sorprese ad alta quota: il terzino col (bel) vizio del gol ripaga la fiducia su di lui riposta con un moltiplicatore pari a 15.

Altre alternative? Frattesi paga 6.50, Federico Chiesa (a dir poco on fire) rende 4.25 volte la posta.