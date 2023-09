Scommesse Premier Division, quote e pronostico di Uc Dublino-Derry City

Classifica alla mano non sembra esserci partita, i padroni di casa sono ultimi con solamente 10 punti conquistati in 28 gare mentre la formazione ospite occupa la seconda posizione a quota 50. Il Derry City inoltre al momento è la squadra che ha totalizzato più punti in trasferta, sono soltanto 3 le sconfitte fatte registrare dai biancorossi fuori casa mentre nelle restanti 11 partite hanno centrato per 7 volte il successo e per 4 volte il pareggio.

L’Uc Dublino ha perso ben 4 delle precedenti 5 gare disputate davanti al proprio pubblico, in ordine Sean Brennan e compagni hanno prima alzato bandiera bianca contro il St. Patricks (3-1) e dopo aver battuto per 2-1 lo Sligo Rovers non sono riusciti ad arginare gli attacchi dello Shelbourne (4-0), del Drogheda (3-1) e di nuovo del St. Patricks (1-0). L’Uc Dublino con solamente 8 gol all’attivo vanta il peggior attacco interno della Premier Division mentre il Derry City in trasferta ha trovato per ben 22 volte la via del gol (secondo miglior attacco esterno del campionato irlandese).

Fai ora i tuoi pronostici sulla Premier Division

Uno sguardo alle quote, scopri il pronostico

Per i bookie il match in programma a Dublino non dovrebbe riservare grosse sorprese. Il segno 2 al termine del secondo tempo è proposto a circa 1.15 mentre un’ipotetica vittoria da parte dei padroni di casa moltiplicherebbe la posta per oltre 13 volte.

Escludendo Bohemians-Uc Dublino che è terminata 0-0 all’intervallo (2-0 per i padroni di casa al 90’) si può affermare che il fanalino di coda della Premier Division ha sempre incassato almeno un gol nel primo tempo delle precedenti 10 gare del torneo. La possibilità che il Derry City riesca a segnare nei primi 45 minuti di gara paga soltanto 1.35 mentre il “2 primo tempo” regala un moltiplicatore pari a 1.55. L’opzione “Squadra 2 segna nei due tempi: Si” si trova in lavagna a 1.70 mentre “Squadra 2 vince entrambi i tempi di gioco” è proposta mediamente a 2.20.