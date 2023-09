Qualificazioni Europei, il pronostico di Slovenia-Irlanda del Nord

Lovric e compagni devono vincere per non perdere contatto dalle battistrada in un equilibrato gruppo H

La quinta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania sono alle porte. La Slovenia degli "italiani" Lovric, Bijol e Stojanovic ospita a Lubiana l'Irlanda del Nord. Unisciti al canale Telegram Gollo Predictor per scoprire tutte le novità di questa stagione Slovenia favorita per le quote Nell'equilibrato gruppo H i nordirlandesi hanno alle spalle solo una nazionale, San Marino, battuto 2-0 nella gara inaugurale. Nelle successive tre partite l'Armata bianco-verde ha perso per 1-0 contro Finlandia, Danimarca e Kazakistan. Se all'inizio la strada verso la Germania era in salita figurarsi adesso. La Slovenia ha aperto con due vittorie su Kazakistan e San Marino in cui ha fatto valere i suoi gradi di "favorita", poi il passo falso in Finlandia e il pari interno contro la Danimarca con botta e risposta tra bomber, Sporar e Hojlund. A conti fatti, in sede di pronostico è un segno 1 che ci sta tutto e la quota è anche conveniente: 1.85. Va detto che con le due nazionali in campo di spettacolo finora se ne è visto poco. Sotto questo aspetto, la combo 1X+Under 3,5 è una giocata che ha una sua logica. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

