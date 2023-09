Alcaraz-Zverev e Medvedev-Rublev, chi va avanti? Cosa suggeriscono le quote

Non ci sono più italiani agli Us Open ma l'interesse sul Major statunitense resta elevato. Giornata di quarti di finale , con il programma inaugurato da Medvedev e Rublev che si sfidano sull'Arthur Ashe Stadium.

Derby russo Medvedev-Rublev, chi vince il primo set?

Il russo numero 3 del mondo ha superato piuttosto agevolmente i 4 turni precedentemente disputati in cui ha lasciato... sul cemento solo due set. Per approdare alle semifinali Medvedev dovrà battere nel derby russo quell'Andrey Rublev che ha già liquidato in 5 dei 7 precedenti che si registrano in carriera.

Un dato che spinge il pronostico dalla parte di Medvedev, nel testa a testa match l'1 vale 1.40 contro il 2.95 previsto per il successo di Rublev. Da considerare l'ipotesi, offerta a 1.52, che sia Medvedev a vincere il primo set. La motivazione? Nel turno precedente il numero 3 del seeding si è fatto sorprendere da De Minaur che si è aggiudicato il primo parziale con lo score di 6-2. Un errore che stavolta Medvedev non vorrà ripetere.

Zverev cerca l'impresa contro il favorito Alcaraz

Non ci sarà la rivincita tra Alcaraz e Sinner nei quarti di finale degli Us Open. Il tennista altoatesino è stato sconfitto da uno Zverev tornato su altissimi livelli e sorretto da una condizione fisica finalmente al top. Non si arriva al quinto set contro Jannik per caso. Sarà dunque il tedesco, numero 12 del mondo, a cercare l'impresa contro il tritacarne Alcaraz che negli ottavi ha lasciato dieci games all'italiano Matteo Arnaldi.

Vero, i precedenti dicono che Zverev è avanti su Alcaraz per 3 a 2. Per le quote è comunque lo spagnolo a partire super favorito, la sua vittoria (segno 1) è tuttavia praticamente ingiocabile visto che paga soltanto 1.20.

Eppure il tedesco ha dimostrato di esserci eccome e può strappare almeno un set al formidabile Alcaraz. L'ipotesi "Giocatore 2 vince almeno un set: Sì" si può trovare a quota 1.60.