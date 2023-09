Lituania-Montenegro, pronostico e statistiche del match

La classifica del Gruppo G parla in maniera molto chiara, nelle prime tre giornate di qualificazione Lituania e Montenegro non si sono di certo messe in luce per il numero dei gol segnati. La Nazionale gialloverde è riuscita ad andare a segno soltanto contro la Bulgaria (1-1) mentre contro Serbia e Ungheria non solo ha sempre perso ma anche incassato sempre due gol (2-0). Il Montenegro invece vanta 3 punti in più della Lituania ma con solamente un gol all'attivo e due al passivo è riuscito prima a battere la Bulgaria per 1-0 e dopo aver perso per 2-0 in Serbia ha fatto registrare uno 0-0 in casa con l'Ungheria.