Qualificazioni Euro 2024, il pronostico di Francia-Irlanda

Avanti un altro. La Francia di Deschamps riceve l' Irlanda per le qualificazioni a Euro 2024 . Percorso netto fin qui per Mbappé e compagni con 4 vittorie su 4, 4 come i gol rifilati all'Olanda nella gara inaugurale del gruppo B . L'Irlanda ha solo 3 punti in 3 partite, quelli conquistati contro Gibilterra .

All'andata decisivi Pavard e Maignan

Segnare a questa Francia non è impresa facile, c'è da dire però che a Dublino l'Irlanda ci andò vicinissima e solo un prodigioso Maignan in quell'occasione blindò il gol del neo interista Pavard decisivo per i tre punti dei Bleus.

Ora si cambia location, luci accese al Parco dei Principi dove la Francia ha le carte in regola per andare a segno a più riprese. Per i bookie è un segno 1 che non ammette repliche ma per alzare la quota di 1.20 conviene provare l'Over 2,5, a 1.65, magari legandolo in combo con l'1 transalpino.