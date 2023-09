Vincente Pallone d'Oro, per Lautaro e Osimhen stessa quota di Mbappé

La nuova stagione è ormai iniziata e quindi come ogni anno è giunto il momento di dare uno sguardo alle quote del possibile vincente del Pallone d'Oro 2023 , un premio che viene dato al miglior giocatore della precedente stagione.

Le quote dei possibili vincitori

Per le quote i principali indiziati a ricevere questo prestigioso premio sono Messi, Haaland e De Bruyne. Il successo della "Pulce" con il trionfo ottenuto ai Mondiali in Qatar si gioca solamente a 1.20 mentre i due giocatori del Manchester City sono proposti rispettivamente a 3.00 e 25.

Nella lista dei possibili vincitori ci sono anche diversi giocatori appartenenti al campionato di Serie A: tra tutti spiccano Lautaro Martinez e Victor Osimhen, due opzioni proposte mediamente in lavagna a 30 (alla stessa quota di Kylian Mbappé).

Khvicha Kvaratskhelia, autentica rivelazione dell'ultimo campionato di "A", moltiplica la posta per circa 65 volte.

Dal tabellone è invece assente Barella, unico giocatore italiano in lista, inserito nella categoria "Altro" a 25.