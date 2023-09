Pronostico Slovacchia-Portogallo, segna Leao? Tutte le quote

Nel gruppo J delle qualificazioni a Euro 2024 le sei nazionali hanno disputato quattro partite a testa. A guidare la classifica c’è il Portogallo di Ronaldo e Leao a punteggio pieno, con un bottino di 14 gol segnati e zero al passivo. Staccata di due lunghezze c’è la Slovacchia (tre successi e un pareggio) che di reti ne ha segnate solo 5, incassandone una dall’Islanda. La sfida di stasera a Bratislava è dunque una sfida al vertice in piena regola.

Le previsioni dei bookie sul mercato Under/Over 2,5

Dopo l’eliminazione ai quarti del Mondiale subìta dal Marocco i lusitani non hanno più sbagliato. Nell’ultima trasferta disputata, in casa dell’Islanda, la vittoria è arrivata però solo grazie al guizzo allo scadere di Ronaldo.

Quante reti verranno segnate? Per i bookmaker l'Over 2,5, a 1.78, è in leggero vantaggio sull'Under 2,5 pagato 1.93. Se si vuole provare una giocata più "fantasiosa" occhio al “Multigol 1-3 1° tempo+Multigol 1-3 2° tempo” a 1.85.

Marcatori Slovacchia-Portogallo, la quota del gol di Leao

Delle 14 reti fin qui messe a segno dal Portogallo soltanto una porta la firma del milanista Leao. L’asso portoghese punta a trovare la via del gol per presentarsi col morale alto al derby di Milano in programma dopo la sosta del campionato.

Leao marcatore in qualsiasi momento del match paga 2.75. Puntando su Cristiano Ronaldo il moltiplicatore scende drasticamente a 1.60.