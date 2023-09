La Turchia di Calhanoglu è favorita sull'Armenia: quote e pronostico

Qualificazioni Euro 2024, la Turchia di Calhanoglu ospita l'Armenia in una sfida importante per la fisionomia della classifica del gruppo D. I padroni di casa hanno conquistato 9 punti in 4 partite, l'Armenia è a quota 6 con 3 gare alle spalle ma la Croazia, con 4 punti ottenuti in due partite, è in corsa per il primo posto: a Eskisehir quindi le due nazionali vanno a caccia dell'intera posta.