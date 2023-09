Sorpresa Bagnaia, sarà al GP di Misano: ma cosa dicono i bookie?

Highlander Bagnaia. Il pilota della Ducati dopo aver ricevuto l'ok dei medici per correre al GP di San Marino sarà in pista a Misano pur in non perfette condizioni fisiche, come capitato già due anni fa per via di una frattura alla tibia. Non sarà al massimo ma la voglia di fare bene c'è e i bookie credono in una gara da protagonista per il campione in carica della MotoGP.

Quote GP di San Marino, Pecco è il pilota da battere

Favorito. Non per distacco, alla luce delle quote proposte, ma comunque favorito. La vittoria di Bagnaia in gara a Misano è in lavagna a 2.75 con Jorge Martin e Marco Bezzecchi individuati dai bookie come i rivali più pericolosi per il pilota torinese: entrambi pagano 4.50 volte la puntata.

Puntate aperte anche sulla Gara Sprint, sempre con Bagnaia in... pole position stavolta a quota 3, stabili qui Martin e Bezzecchi a 4.50 con Espargaro e Binder proposti a 7.50.

Capitolo qualifiche. Per gli allibratori il pilota da battere è sempre Bagnaia, che dunque nelle previsioni dei bookmaker non sarà in alcun modo condizionato dall'incidente di Barcellona. Il miglior tempo di Bagnaia nelle qualifiche vale 2.75, la metà esatta delle quote assegnate in questa tipologia di scommessa a Martin e Bezzecchi dati a 5.50.