Italia, e se segna di nuovo Trajkovski? Le quote del gol Macedonia

24 marzo 2022, la Macedonia fu quanto mai indigesta per l' Italia dell'allora Ct Roberto Mancini . Un titolo ampiamente regalato per un risultato tutt'altro che prevedibile alla vigilia. La Macedonia evidentemente è nel nostro destino visto che gli Azzurri se la troveranno ancora di fronte nelle qualificazioni a Euro 2024 . Il match segna anche il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia, evento che evidentemente scatena la fantasia dei bookmaker . Davvero tante le tipologie di scommessa disponibili su questa partita, ecco alcune delle più interessanti.

Immobile batte Trajkovski? La quota della doppietta del centravanti azzurro

Tra i mercati standard rientrano l'1X2 finale e il Goal/No Goal. I bookie vedono l'Italia decisamente favorita con il segno 2 che non arriva a 1.30 e il No Goal (1.58) in pole position sul Goal (2.25). Tradotto: Spalletti, abile a curare anche la fase difensiva (lo ha dimostrato a Napoli), punta a regalarsi un clean sheet al debutto. Il 2+No Goal prende allora consistenza e qui la quota si fa interessante: 1.90.

Dalle quote relative alle squadre a quelle che riguardano i singoli il passo è breve. Nelle fila della Macedonia la nostra bestia nera Trajkovski è proposto marcatore in qualsiasi momento a 6.50. Stessa quota per un gol di Elmas, altra creatura di Spalletti che lo conosce bene avendolo allenato al Napoli.

La nostra difesa proverà ad anestetizzare entrambi, mentre l'attacco azzurro dovrà essere cinico come poche volte si è visto nel recente passato. Tra i più responsabilizzati c'è capitan Ciro Immobile, l'uomo che in Nazionale si fa sentire a suon di doppiette. La terza marcatura multipla del bomber biancoceleste è offerta a 5.75.

Le scommesse sui cartellini: giallo a Locatelli?

Con riferimento ai giocatori che potrebbero ricevere una sanzione disciplinare, i bookie assegnano le quote più basse a Barella e a Locatelli. Un eventuale cartellino giallo al nerazzurro e al bianconero, due che difficilmente tirano indietro il piede, si gioca a 3.50.

Sponda macedone è in odore di giallo il difensore Visar Musliu, a 2.50 l'ipotesi che il giocatore del Paderborn possa finire sulla lista dei cattivi.