Mourinho-Roma, l'avvio terribile preoccupa anche i bookie: esonero quotato

Mourinho esonerato ? Difficile anche solo immaginarlo a inizio stagione ma il complicato (per non dire pessimo) avvio di campionato della sua Roma (un punto in tre partite) rende questo scenario decisamente più probabile. Tanto che, rispetto a inizio stagione, i bookie hanno ritoccato sensibilmente verso il basso la quota assegnata a " Mourinho esonerato/dimesso entro il 25 dicembre 2023 ".

Mourinho rischia l'esonero? Cosa ne pensano i bookmaker

Alla vigilia del campionato un eventuale esonero dello Special One pagava circa 15 volte la posta. Poi sono scivolate via le prime tre giornate, la Roma ha messo da parte un solo punto conquistato contro la Salernitana. Poi ecco le sconfitte contro Verona e Milan, risultati che allo stesso tempo determinano delle variazioni di quota in molti ambiti di scommessa, compreso quello che riguarda la posizione dell'allenatore.

L'esonero di Mourinho entro Natale ad oggi è un'opzione che rende circa 7.50 volte la posta. Dopo la sosta la Roma riceve il fanalino di coda Empoli, con Zanetti altro osservato speciale in chiave esonero. I giallorossi non possono sbagliare, Mourinho in primis.