Azerbaigian-Belgio, Lukaku a segno? Ecco quanto paga un gol dell'attaccante

Nel dettaglio il Belgio ha fatto registrare un doppio 3-0 in trasferta contro la Svezia e l'Estonia mentre in casa contro l'Austria non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 1-1. L'Azerbaigian invece dopo aver perso con l'Austria (4-1) e la Svezia (5-1) ha regalato il segno X contro l'Estonia (1-1).

"Diavoli Rossi" nettamente favoriti, scopri il pronostico

In questo incontro il successo del Belgio si gioca soltanto a 1.20 mentre la possibilità che Charles De Ketelaere e soci riescano a vincere con almeno due reti di scarto è proposta mediamente a 1.60.

Interessante l'Over 2,5 Ospite a 1.95 mentre l'opzione "Squadra 2 segna in entrambi i tempi di gioco: Si” è offerta a 1.77.

Riflettori poi puntati su Romelu Lukaku: l’attaccante della Roma nelle precedenti tre partite disputate nel Gruppo F è andato a segno per ben 6 volte, un suo centro in questo match si gioca a 1.60.