L'Italia di Spalletti è favorita contro la Macedonia: quote e pronostico

Quante reti segna l'Italia? ecco il consiglio

Partire per modo di dire visto che per gli Azzurri si tratta del terzo impegno nel gruppo C mentre la Macedonia, che ha gli stessi nostri punti (3), di partite ne ha giocate già tre. La difesa non è decisamente il punto di forza del nostro prossimo avversario, solo Liechtenstein e San Marino (che però hanno giocato una gara in più) hanno incassato più reti della Macedonia. Un assist per Spalletti che a Skopje proverà a coniugare fin da subito vittoria e bel calcio.

Tra Under e Over 2,5 i bookie non a caso propendono per il secondo esito, offerto a 1.75. Tra gli altri mercati disponibili intriga l'opzione Multigol Ospite 2-4 (da due a quattro reti dell’Italia) a 1.57 mentre restringendo il range a due o tre reti (Multigol Ospite 2-3) la quota è 1.95.

Statistiche Macedonia: nei secondi tempi...

La tendenza a calare alla distanza parte della Macedonia è certificato dai numeri. Nelle tre partite fin qui giocate, Elmas e compagni hanno subìto nei secondi tempi ben otto degli undici gol totali. Allo stesso tempo, con la Macedonia in campo finora le seconde frazioni sono state più ricche di gol rispetto alle prime. Per la cronaca, l’esito “Tempo con più gol: 2°” vale un raddoppio.