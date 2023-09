Romania-Israele, la "combo" 1X+Under 3,5 vale 1.65

Qualificazioni Europei , nel Gruppo I il match in programma a Bucarest mette in palio 3 punti pesantissimi. La Romania (seconda) si presenta all'appuntamento con un punto di vantaggio rispetto ad un Israele (terzo) protagonista fin qui di un percorso a dir poco sofferto.

Nel dettaglio Israele ha infatti esordito con un deludente pareggio casalingo contro il Kosovo per poi perdere nettamente in casa della Svizzera. A seguire poi sono arrivate le vittorie per 2-1 contro Bielorussia e Andorra.

Le quote sorridono alla Romania

La Romania grazie al "2-2" ottenuto contro la Svizzera è ancora imbattuta nel Gruppo I. Mihaila e compagni partono favoriti a 1.95 mentre il successo ospite tocca quota 4.

Da segnalare che la nazionale israeliana è andata in svantaggio in tre delle quattro partite disputate in questo girone. L'opzione "Segna Gol 1: Team 1" paga 1.70 mentre la "combo" 1X+Under 3,5 è proposta mediamente a 1.65.