Le quote di Lituania-Serbia: Vlahovic e Kostic con i favori del pronostico

Nel Gruppo G la Serbia allenata da Dragan Stojkovic va a caccia di riscatto dopo aver perso per 2-1 sul campo dell' Ungheria . Dusan Vlahovic , confermato riferimento in attacco , e compagni in classifica al momento sono secondo con tre punti in meno dell' Ungheria capolista e soltanto due in più del Montenegro terzo della classe.

La Lituania, prossimo avversario della Serbia, non ha ancora mai vinto nelle prime quattro sfide disputate in questo girone ma in casa è reduce dal doppio pareggio ottenuto prima contro la Bulgaria (1-1) e poi contro il Montenegro (2-2).

Quota popolare per il segno 2, ecco l'alternativa

Le quote sorridono nettamente agli ospiti (il "2" vale mediamente 1.30). La Serbia in trasferta ha fatto registrare prima una vittoria per 2-0 con il Montenegro e poi non è riuscita ad andare oltre l'1-1 in Bulgaria. Il primo Over 2,5 esterno della Serbia è in lavagna a 1.50 mentre l'accoppiata 2+Over 2,5 moltiplica la posta per circa 1.75.