Qualificazioni Euro 2024, quote e pronostico di Albania-Polonia

Se in alcuni gironi ci sono delle Nazionali che sembrano essere già quasi certe di partecipare ai prossimi campionati Europei non si può dire di certo lo stesso per quanto riguarda le partecipanti del Gruppo E . La classifica al momento vede la Repubblica Ceca in testa con 8 punti mentre la seconda e la terza posizione sono occupate dall' Albania e dalla Polonia rispettivamente a quota 7 e 6. Da segnalare inoltre che la Moldavia (quarta) si trova solamente a tre punti di distanza dalla capolista.

A Tirana domani sera scendono in campo Albania e Polonia, due Nazionali che proveranno in tutti i modi a conquistare l'intera posta in palio. L'Albania ha disputato una sola gara in casa (vinta per 2-0 contro la Moldavia) mentre la Polonia in trasferta è reduce da una doppia sconfitta subita contro la Repubblica Ceca (3-1) e la Moldavia (3-2).

Poche reti in vista



La partita si preannuncia molto equilibrata, Robert Lewandowski e compagni partono leggermente favoriti a 2.20 mentre il segno 1 è proposto mediamente a 3.45. Più Under 2,5 (a 1.60) che Over 2,5 (offerto a 2.20) al triplice fischio dell'arbitro.

Curiosità: l'Albania nelle precedenti 3 gare disputate ha sempre terminato in parità il primo tempo, la "X" all'intervallo vale doppio.