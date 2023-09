Il pronostico di Benevento-Virtus Francavilla, segno 1 a 1.60

Per Benevento e Virtus Francavilla la seconda giornata di campionato deve fare rima con riscatto. Le due squadre, inserite nel girone C di Serie C , hanno perso all'esordio rispettivamente contro Turris (3-1) e Picerno (0-1).

Ha fatto senza dubbio più rumore la caduta del Benevento, una delle favorite per la promozione in Serie B. I sanniti erano passati in vantaggio con Pastina per poi pagare l'intensità messa in campo dall'undici di Torre del Greco.

La Virtus di Alberto Villa ha iniziato la stagione come aveva chiuso quella scorsa, inanellando la quinta sconfitta di fila in gare ufficiali. Al Vigorito sarà difficile invertire il trend e i bookie hanno le idee abbastanza chiare su chi vincerà l'incontro.

Il segno 1 è offerto a 1.60, allo stesso tempo si può ipotizzare un Benevento a segno da due a quattro volte. Curiosità. I giallorossi hanno fatto registrare ben dieci "Goal" di fila. L'undicesimo è offerto a 1.90, da tenere presente l'esito Multi chance Goal o Over 2,5.