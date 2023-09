Il pronostico di Armenia-Croazia, quote ok per Brozovic e compagni

Altra giornata di qualificazioni a Euro 2024 . Nel gruppo D la Croazia di Dalic , dopo la comoda manita alla Lettonia , fa visita all’ Armenia . Le due nazionali hanno sette punti in classifica , tre in meno rispetto alla Turchia capolista ma la Croazia ha giocato solo tre partite e ha il primo posto a portata di mano.

Fai i tuoi pronostici

I consigli per le scommesse su Armenia-Croazia

La difesa non è il punto di forza degli uomini allenati da Petrakov. L’Armenia infatti subisce gol da dodici gare di fila e in dieci di queste occasioni ha incassato almeno 2 reti. La Croazia, finalista perdente contro la Spagna nell’ultima edizione di Nations League, ha perso (al 90’) solo una delle ultime 18 gare giocate.

Curiosità, nelle ultime 20 partite Modric e compagni hanno segnato esattamente tre reti in una sola occasione, contro l’Austria in Nations League. A Yerevan l’ipotesi che la Croazia vada a segno almeno due volte (esito Over 1,5 Ospite) paga 1.55.

Se si vuole alzare l’asticella provando il Multigol Ospite 2-3 la quota sale a 1.97 mentre la “pazza idea” Somma gol ospite: 3 o più vale 2.72 volte la posta.