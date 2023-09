Juve Stabia-Avellino, il pronostico del derby: ecco chi è favorito

Tanti investimenti in estate, zero punti al debutto in campionato. L'Avellino ha urgenza di voltare pagina e anche il suo allenatore, Massimo Rastelli. Il Ds Perinetti gli ha messo a disposizione un organico di prim'ordine ma la partenza (0-2 col Latina) è stata dura da digerire per la piazza. Nella seconda giornata i Lupi affrontano in trasferta la Juve Stabia.

Derby in parità? Il possibile risultato esatto

Le Vespe hanno inaugurato la stagione con un successo per 3-1 sul campo del Monterosi, un tris calato interamente nella ripresa. Dunque un avversario motivato e ostico per una delle squadre considerate nella ristretta cerchia di favorite per il salto di categoria.

Gara ad alto coefficiente di difficoltà per l'Avellino al Menti, lo dicono le quote. Lecito attendersi una partita equilibrata e combattuta dove non è remota la possibilità di vedere almeno una rete per parte... e magari un risultato di parità.

Due piste che portano al risultato esatto 1-1. Per variare un po' la giocata, il consiglio sul risultato esatto multiplo verte su "1-1, 2-1, 1-2, 2-2".