Spagna "facile" contro Cipro: quanto paga Morata primo marcatore

Fai i tuoi pronostici

Altra goleada della Roja? Quote e consigli scommesse

Dei sette gol rifilati alla Georgia di Kvaratskhelia ben tre portavano la firma del... "Sette" spagnolo, Alvaro Morata. Contro Cipro non ci saranno gli infortunati Dani Olmo e Asensio ma questo nulla sposta in termini di pronostico, che vede la Spagna favorita per distacco contro la nazionale in cui milita il giocatore della Salernitana Grigoris Kastanos.

Quota irrisoria per il segno 1 come contenuta è anche l'offerta per l'Over 2,5. Un po' più sostanziosa la quota dell'Over 3,5, valutato 1.65. Cipro chiamato a contenere il passivo contro un avversario nettamente superiore, un'altra opzione da valutare è la combo 1+Multigol 2-5.

Morata primo marcatore, ecco la quota

Riflettori puntati su Alvaro Morata, a caccia di altri gol contro Cipro dopo l'hat-trick da urlo contro la Georgia. L'ex Juve è il maggiore indiziato secondo i bookie a sbloccare il match, un'ipotesi in lavagna a 3.20. A "insidiare" Alvaro è il compagno di reparto Joselu quotato a 3.40 mentre il baby fenomeno Lamine Yamal che apre le danze a Granada vale quadruplo.