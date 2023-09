La Svezia di Kulusevski sfida l'Austria, pronostico e statistiche del match

Il programma della 6ª giornata mette a confronto proprio due di queste tre Nazionali. Alla "Friends Arena" di Solna va in scena Svezia-Austria e se agli ospiti potrebbe andare bene anche un pareggio non si può di certo dire lo stesso per l'undici scandinavo.

Dejan Kulusevski e compagni dopo aver battuto nei giorni scorsi l'Estonia per 5-0 hanno bisogno di un ulteriore vittoria per portarsi a -1 dal secondo posto (ultimo valido per volare ad Euro 2024).

La Svezia parte leggermente con i favori del pronostico. Il segno 1 si trova in lavagna mediamente a 2.35 mentre il segno 2 è proposto a circa 3.05. L'importanza del match potrebbe portare le due Nazionali a studiarsi nella prima frazione di gara, i bookie propongono la "X" al 45' a 2.05 mentre la multi chance "X primo tempo o X finale" si trova in lavagna a 1.50.

La Svezia nelle prime due sfide casalinghe del Gruppo F ha fatto registrare sempre la "Somma Gol 1" all'intervallo. La "combo" Under 1,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo moltiplica la posta per 1.75. In alternativa non si può escludere l'accoppiata 1X+Multigol 1-3 che raddoppia una qualsiasi puntata.

L'ex Juve ancora a segno? Scopri la quota del gol di Kulusevski

Sabato scorso l'esterno offensivo ex Juventus di proprietà del Tottenham ha realizzato il gol del momentano 2-0 sul campo dell'Estonia. La firma di Kulusevski contro l'Austria moltiplica la posta per 4.25.