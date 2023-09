Qualificazioni Mondiali, apre Messi e chiude Neymar. Cosa giocare?

Bolivia-Argentina, Messi a segno nei 2 tempi?

Quando gioca l'Argentina Leo Messi fa sempre da catalizzatore di attenzioni. Sarà perché anche contro l'Ecuador c'è stato bisogno di un suo colpo da campione per risolverla. La Pulce rincarerà la dose contro la Bolivia? Tutti i candidati proposti per questa scommessa hanno quote molto alte, basti citare il 15 assegnato a Lautaro Martinez. Tutti tranne uno, Messi appunto. Vale 9.50 l'ipotesi "Messi a segno nei due tempi: Sì".

Cile-Colombia, Cuadrado contro Vidal

Sostituito all'intervallo di Colombia-Venezuela, Juan Cuadrado tiene in apprensione l'Inter e suoi tifosi in chiave derby. L'ex Juve però ha continuato ad allenarsi con i suoi compagni: problema dunque di poco conto? Forse sì, a tal punto che non sono così remote le chances di vederlo in campo contro il Cile.

L'esterno tuttofare colombiano si gioca marcatore a quota 6 mentre paga 4.50 un sigillo di Arturo Vidal, a segno nella sconfitta della sua nazionale contro l'Uruguay della prima giornata.

Perù-Brasile, e se Neymar fa doppietta?

Rigore fallito, ammonizione e poi doppietta. Neymar protagonista indiscusso del match vinto 5-1 contro la Bolivia. O'Ney e i suoi volano in Perù per cercare altri tre punti e occhio perchè 4 anni fa la Seleçao vinse 4-2 a Lima con tripletta... indovinate chi? Di Neymar.

Subito uno sguardo alle quote, la doppietta dell'asso verdeoro paga 6.50 mentre la tripletta fa lievitare la quota a 27!