Italia-Ucraina, Locatelli gol o assist? Le quote stuzzicano

Sale l'attesa per vedere all'opera la seconda partita dell' Italia targata Spalletti contro l' Ucraina . Il tecnico azzurro metterà mano all'undici titolare che si è visto contro la Macedonia , servono forze fresche soprattuto a centrocampo dove Manuel Locatelli è pronto a dare il suo contributo. Il centrocampista juventino di mestiere non fa il goleador ma chissà che nell'occasione non possa essere fra i protagonisti del match. Magari con un gol segnato oppure un assist .

Locatelli marcatore o assistman, cosa ne pensano i bookie

Tra i mercati disponibili sulle lavagne dei principali bookmaker è facilmente reperibile la scommessa "Segna Locatelli o il suo sostituto". Quota molto sostanziosa, pari a 9 volte la posta. Il moltiplicatore scende a 4 in caso di cartellino a Locatelli (o al suo sostituto).

Non mancano poi le opzioni più fantasiose, ad esempio quelle che legano in combo assist+gol. Una combinazione tra soli centrocampisti come "Locatelli fa assist+Barella segna" vale ben 35 volte la posta. L'offerta sale a 40 l'eventualità che un passaggio di Locatelli venga convertito in gol da parte di Frattesi. L'assist di Locatelli per il gol di Immobile invece paga 20 volte la puntata.