Pronostici Brasileirao, le quote di Flamengo-Atletico Pr

A inizio settembre il Flamengo ha messo la firma su un piccolo capolavoro: battuto in trasferta il Botafogo capolista, che fino a quel momento in casa aveva vinto 11 partite su 11! Anche in casa il Mengao non sta andando affatto male: 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta... contro il Botafogo.

Fattore campo da sfruttare contro un Atletico che in campionato non conosce sconfitta da 8 giornate consecutive. Le quote sorridono al Flamengo, in effetti è un segno 1 (pagato 1.75) che ci può stare.

Occhio ai precedenti stagionali, vittoria Atletico in campionato e "vendetta" Flamengo nel doppio confronto di Coppa del Brasile. Curiosità, i tre incontri hanno sempre fatto registrare l'esito Multigol 2-3.