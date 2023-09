Internacional-Sao Paulo, quante reti? Pronostico Multigol

A Porto Alegre, per la 23ª giornata di Brasileirao, va in scena il match Internacional-Sao Paulo. La squadra di casa non vince in campionato da ben 10 giornate e deve cominciare a guardarsi le spalle visto che le lunghezze di margine sul quart'ultimo posto sono solo cinque. Il Sao Paulo ha 28 punti, 2 in più rispetto all'Internacional ma il suo ruolino di marcia esterno recita zero vittorie, cinque pareggi e altrettanti ko. C'è poco da star tranquilli...