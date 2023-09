Saudi League, che giocare? Le quote partite e marcatori, che tris

I campioni in carica dell'Al-Ittihad hanno deciso invece di festeggiare il titolo ufficializzando l'arrivo dell'attuale Pallone d'Oro Karim Benzema. Nuno Espirito Santo, tecnico dei gialloneri, oltre al "bomber" francese ha accolto anche due giocatori provenienti dalla Premier League: Ngolo Kanté e Fabinho.

Le principali partite in programma

La classifica della Saudi Pro League dopo le prime cinque giornate vede al comando l'Al-Hilal di Milinkovic Savic e Koulibaly. Questo fine settimana la capolista parte nettamente favorita contro l'Al Riyadh, il successo di Mitrovic e compagni è in lavagna solamente a 1.12 mentre la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 regala una quota pari a 1.45.

L'Al Nasr di Cristiano Ronaldo dopo aver realizzato ben 14 reti contro Al Fateh (5-0), Al Shabab (4-0) e Al Hazem (5-1) va a caccia della quarta vittoria di fila. Il segno 2 sul campo dell'Al-Raed paga mediamente 1.25 mentre il Parziale/Finale 2/2 moltiplica la posta per 1.70.

L'Al-Ittihad prima di perdere per 4-3 in casa contro l'Al-Hilal aveva inanellato una striscia di 4 vittorie consecutive. Benzema e soci vogliono tornare subito a vincere, il successo dei campioni in carica contro l'Al Akhdood vale 1.25. Anche in questo incontro si può provare ad accoppiare il segno 2 con la possibilità che il match termini con almeno tre reti al 90'.

Le quote dei marcatori, ecco un possibile "tris"

Sono già disponibili le quote dei possibili marcatori, il "tris" composto da Cristiano Ronaldo (un gol del portoghese si gioca a 1.45), Benzema (una rete del francese paga 1.40) e Milinkovic Savic (la firma del giocatore serbo vale 2.10) moltiplica la posta per 4.25.