Coppa Davis, l'Italia può vincere? Che ne pensano i bookie

Vigilia di Coppa Davis per l'Italia di Volandri, impegnata nella fase a gironi delle Finals del prestigioso torneo a squadra dell'edizione 2023. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo A insieme a Svezia, Cile e Canada. Il regolamento prevede che le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano per le Final 8 di Malaga, in programma dal 21 al 26 novembre.

Canada-Italia, per gli Azzurri è una rivincita

Lo scorso anno il Canada sconfisse gli azzurri in semifinale di Coppa Davis, la truppa di Volandri vuole fortemente la rivincita. Anche i nordamericani del resto hanno i loro problemi, fotografati dall'assenza di Auger-Aliassime e dalle condizioni fisiche non ottimali di Shapovalov. Volandri si affida ad un Arnaldi (alla prima convocazione in nazionale per la Davis) che ha stupito agli US Open dove è stato eliminato agli ottavi da Djokovic, oltre che a Musetti e Sonego.

Insomma, il Canada si può battere e i bookie in tal senso hanno poche riserve. La vittoria degli Azzurri paga 1.45, quella nordamericana vale 2.75.

Vale la pena ricordare che l'Italia scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna ogni due giorni per affrontare nell'ordine Canada, Cile e Svezia.

Coppa Davis, le quote Antepost del gruppo dell'Italia

L'infortunio di Berrettini, il "No" di Sinner e la rinuncia di Volandri a Fognini. La Coppa Davis dell'Italia è già iniziata nel segno delle polemiche ma adesso la parola passa al campo. Già, perché anche così gli Azzurri hanno molte possibilità secondo i bookmaker di fare strada nel torneo.

Le quote Antepost sul Vincente Gruppo A danno l'Italia favorita a 1.50, segue il Cile offerto a 4.75. Il primato del Canada renderebbe 6 volte la posta, la metà esatta rispetto alla Svezia che in questa scommessa rappresenta l'estrema outsider.

Vincente Coppa Davis, Italia tra le favorite

L'Italia c'è eccome! Nelle quote Antepost relative al Vincente Coppa Davis la squadra di Volandri parte subito dietro a Serbia e Spagna, entrambe offerte a 3.50.

L'ipotesi che la prestigiosa Insalatiera si colori d'azzurro paga 4 volte la posta. In corsa anche gli Usa, bancati a 7.50.