Pronostico Palmeiras-Goias, ecco una "combo" a quota 1.90

Il programma della 23ª giornata del campionato brasiliano mette a confronto il Palmeiras con il Goias . La squadra allenata dal tecnico portoghese Abel Ferreira si trova ai piani alti della classifica con 41 punti, ben 23 di questi sono stati conquistati in casa grazie ai 7 successi e ai 2 pareggi fatti registrare nelle 10 gare disputate all' Allianz Parque .

Il Goias invece è attualmente in 15ª posizione ma non ha mai perso nelle precedenti 8 gare del torneo. Curioso poi notare come i biancoverdi in queste 8 partite (3 vittorie e 5 pareggi con 6 reti all'attivo e soltanto 3 al passivo) non abbiano mai superato la soglia delle 2,5 reti al 90' (sempre Under 2,5).

Fai ora i tuoi pronostici!

Palmeiras nettamente favorito, scopri il pronostico

Per le quote sembra quasi scontata la vittoria del Palmeiras (il segno 1 al termine del secondo tempo paga circa 1.35) mentre rimane ardua la scelta riguardante l'Under o l'Over 2,5. L'opzione che prevede al massimo due reti è proposta in lavagna a 1.87 mentre il suo opposto moltiplica la posta per 1.80. Interessante il Multigol Casa 2-4 offerto a 1.57 mentre la "combo" 1X+Multigol 2-4 paga mediamente 1.90.