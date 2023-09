Pronostico Psg-Nizza, due reti di Mbappé e soci nel primo tempo?

Entrambe le compagini nelle prime due apparizioni in campo non sono andate oltre il pareggio (il Psg ha chiuso sullo 0-0 il match interno con il Lorient e poi ha centrato l'1-1 nella trasferta di Tolosa mentre il Nizza ha fatto registrare un doppio 1-1 sia in casa contro il Lille che fuori con il Lorient) mentre nelle successive due sono stati Kylian Mbappé e compagni a totalizzare più punti (i parigini hanno battuto prima il Lens per 3-1 al "Parco dei Principi" e poi il Lione in trasferta per 4-1, i rossoneri invece davanti al proprio pubblico hanno fermato il Lione sullo 0-0 e poi hanno vinto per 2-0 con lo Strasburgo).

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Psg di Luis Enrique, il segno 1 è in lavagna a 1.47 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.70.

Con il Nizza in campo in questa stagione non si è ancora mai visto l'Over 2,5, la "combo" 1+Over 2,5 è proposta a circa 1.95 mentre l'accoppiata 1+Multigol 3-5 regala un moltiplicatore pari a 2.35.

Il Psg nei primi tempi delle prime due gare disputate al "Parco dei Principi" ha segnato sempre al massimo un gol, l'Over 1,5 Casa all'intervallo paga 3.40 mentre il più "semplice" Over 0,5 Casa primo tempo vale mediamente 1.50.