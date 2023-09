Anticipo di Serie B Venezia-Spezia: numeri, quote e pronostico

Anticipo di Serie B in rima: Venezia-Spezia, e in riva: alla Laguna. Gli aquilotti di Alvini cercano la svolta dopo un avvio imprevedibilmente sofferto: un pari pirotecnico col Sudtirol e le sconfitte con Catanzaro e Como. Il Venezia non ha ancora perso, dando prova di forza a Marassi contro la Samp. Insomma, per i liguri non sarà una partita facile.