Scommesse, il poker del venerdì di Tuttosport fa 10: le partite da giocare

Pronostico Venezia-Spezia (ore 20.30)

Il potenziale offensivo del Venezia è sotto gli occhi di tutti, la sosta può aver aiutato i Vanoli boys a rimettere in moto la macchina, un po' inceppata contro il Cittadella. Motivatissimo Pohjanpalo, fresco di rinnovo. Di contro lo Spezia di Alvini fin qui non ha brillato ma, pur con problemi di formazione in difesa, resta tra le favorite per la promozione in Serie A. Con un Verde in più da qui in avanti. Il pronostico di Venezia-Spezia è quindi Goal, a quota 1.65.

Pronostico Bayern-Bayer Leverkusen (ore 20.30)

Il weekend tedesco si apre come meglio non si potrebbe. Di fronte ci sono Bayern e Leverkusen, le uniche a punteggio pieno dopo tre giornate. In fatto di gol segnati vince il Bayer 11 a 9 ma non scopriamo certo oggi che in Bundesliga, puntando su Goal e Over 2,5, non si ricavano quote molto alte. Per questo motivo, scegliamo la giocata "Multigol 1-4 Casa+Multigol 1-2 Ospite" a quota 1.83. Sembra ragionevole immaginare per il Bayern un range di gol compreso tra uno e quattro e il Leverkusen a segno minimo una, massimo due volte.