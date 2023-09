Roma-Empoli, spunta Destro tra Dybala e Lukaku: quota top per il gol dell'ex

"La sosta ci è servita, ho voglia di far bene". Musica e parole di Mattia Destro , quanto mai carico in vista della sfida contro la "sua" Roma . Decisamente non una partita come tutte le altre. L'ex attaccante giallorosso vuole aiutare l'Empoli a cancellare lo zero alla voce " gol fatti " in Serie A . Ma quanto paga un gol di Destro all'Olimpico ? Scopriamolo nel dettaglio senza trascurare altre opzioni dalle quote convenienti .

Destro punisce la Roma? La quota del gol dell'ex

Da ex Mattia Destro ha già punito la Roma con le maglie di Bologna e Milan. L'ex attaccante giallorosso calerà il tris all'Olimpico andando a segno stavolta per la causa Empoli? Destro marcatore vale 6, la quota schizza a 15 in caso di firma dell'attaccante sul primo gol dell'incontro.

Marcatori Roma-Empoli, occhio ai calci da fermo. Luperto può far male

In un match in cui tutti si aspettano come protagonisti Lukaku e Dybala chissà che le reti non possano arrivare... dalle retrovie. Zanetti proverà a sfruttare i calci da fermo, Marin è uno specialista e magari potrebbe fornire l'assist per una zuccata vincente di Luperto. Una rete del difensore gioca a 33 mentre se non ci si "accontenta" e lo si vuole azzardare primo marcatore la quota è astronomica: 75!