Pronostico Alessandria-Padova e Novara-Trento: quote da 36 e 28 volte la posta

Riflettori puntati sui due match di Alessandria e Novara , entrambe in campo domenica per la 3ª giornata del girone A di Serie C . Ruolino di marcia identico per due squadre che, dopo il debutto in cui si sono sfidate pareggiando 0-0, hanno perso 2-1 rispettivamente contro Virtus Verona e Pro Patria . Parola d'ordine: riscatto. Riusciranno a sbloccarsi vincendo il primo match in campionato? Ecco quote e pronostici .

Alessandria-Padova, quota 36 per...

Al Moccagatta arriva una delle squadre migliori del girone, con le carte in regola per centrare la promozione in Serie B: il Padova. I biancoscudati hanno prima pareggiato 1-1 col Mantova e poi battuto 2-0 il Legnago Salus. Sono loro, per le quote, ad avere le maggiori possibilità di vincere il match. Possibilità fissate dai bookie a quota 1.85, la vittoria dell'Alessandria invece paga più del quadruplo. Almeno nel primo tempo l'equilibrio potrebbe reggere ma alla distanza il Padova può far valere la sua superiorità. Con riferimento al "Risultato esatto parziale/finale" l'opzione "0-0/1-2" paga ben 36 volte la puntata!

Novara-Trento, un parziale/finale molto speciale: quota 28!

Al Novara il compito di scardinare il bunker del Trento, unica squadra del girone A a non aver ancora subìto gol dopo i primi 180 minuti. Lo scorso anno il match finì con un gol per parte mentre a campi invertiti Trento-Novara finì 2-1. Perchè non provare lo score parziale/finale 1-0/2-1 a quota 28?