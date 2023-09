Il pronostico di Ascoli-Palermo, Brunori e compagni favoriti

Nel ricco sabato di Serie B spicca un match interessante come Ascoli-Palermo . I siciliani hanno ottenuto sette punti in tre partite, tre quelli incamerati dai marchigiani che però hanno disputato i quattro incontri previsti dal calendario. Nell'unico match casalingo giocato l' Ascoli ha battuto 3-0 la FeralpiSalò .

Palermo favorito, segna Brunori?

Il Palermo è partito col piede giusto, dimostrando di potersela giocare anche per la promozione diretta. La squadra di Corini poteva anche avere nove punti se a Bari avesse sfruttato la doppia superiorità numerica e trasformato il penalty avuto a disposizione.

L'Ascoli come detto ha battuto la Feralpi in casa e perso le tre trasferte disputate con Cosenza, Modena e Sudtirol. Dunque, poker di segni 1 per i marchigiani ma la sensazione è che la tendenza possa essere invertita. Il segno 2 dei siciliani, favoriti, paga un interessante 2.20.

Per rischiare meno occhi puntati sulla doppia chance X2 in combo con il Multigol 1-4. Una giocata che generalmente si può trovare a quota 1.60.

Corini chiede i gol a bomber Brunori, che con ali come Di Mariano e Di Francesco dovrebbe avere più di una chance per colpire. Quanto paga un gol del capitano del Palermo? Brunori marcatore vale 2.50, l'attaccante che segna il primo gol dell'incontro invece paga 4.50.