Scommesse Serie A, Genoa-Napoli: le quote e il pronostico del match

Il Genoa al contrario è riuscito a battere soltanto la Lazio all'Olimpico per 1-0 mentre nei restanti due incontri fin qui disputati ha perso sia in casa contro la Fiorentina (4-1) che in trasferta contro il Torino (1-0).

Fai ora i tuoi pronostici

Genoa-Napoli, ecco la quota di un esito ricorrente

Nonostante la partita si giochi a Marassi le quote pendono tutte dalla parte del Napoli, il ritorno al successo dei partenopei è proposto mediamente a 1.70 mentre la doppia chance 1X moltiplica la posta per 2.15.

Curiosità: gli ultimi quattro precedenti disputati dalle due compagini a Marassi sono sempre terminati con esattamente tre reti al novantesimo, la "Somma Gol 3" in questo incontro quadruplica una qualsiasi puntata.