Juve-Lazio 3-1 e Goal al Derby: scommesse, il poker di Tuttosport in corsa

Pronostico Juventus-Lazio (sabato ore 15)

Spetta a Juventus e Lazio aprire le danze della 4ª giornata di Serie A. Entrambe le compagini nell'ultimo impegno di campionato sono riuscite a conquistare i tre punti, l'undici di Massimiliano Allegri grazie al "2-0" ottenuto sul campo dell'Empoli è riuscito a mettersi alle spalle il deludente "1-1" interno con il Bologna mentre la squadra allenata da Maurizio Sarri con il "2-1" fatto registrare al "Maradona" di Napoli è riuscita a centrare la prima vittoria della stagione. Le quote di questo incontro pendono dalla parte del team bianconero, il segno 1 (esito mai uscito nelle prime tre gare disputate da Vlahovic e soci in campionato) è in lavagna a 1.90 ma una volta analizzata l'ultima "impresa" della Lazio non si può escludere la possibilità che i biancocelesti riescano a segnare almeno un gol anche a Torino. Interessante la "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 2.30.

Pronostico Inter-Milan (sabato ore 18)

In Serie A ci sono soltanto due squadre a punteggio pieno e appartengono tutte e due alla città di Milano. Inter e Milan nella precedente stagione si sono affrontate in ben cinque occasioni, la prima è stata vinta dai rossoneri per 3-2 mentre nelle restanti 4 occasioni sono stati sempre i nerazzurri ad esultare al novantesimo. Da segnalare che nei precedenti quattro derby è sempre uscito il No Goal, ovvero l'esito che prevede al massimo una squadra andare a segno (7 le reti realizzate da Lautaro Martinez e compagni, 0 i gol all'attivo da parte di Rafael Leao e soci). Il Goal in controtendenza moltiplica la posta per 1.69.