F1, Leclerc o Sainz vincenti a Singapore? L’assist dei bookie

Dopo Monza il circus della Formula 1 si sposta a Singapore per il primo dei tre Gran Premi asiatici consecutivi. Le monoposto sono pronte a sfrecciare sull'asfalto di Marina Bay, circuito tabù (strano ma vero) per il cannibale Verstappen. A Monza l'olandese ha toccato quota 10 vittorie di fila, un record strappato a Vettel. A Singapore Max non ha mai vinto ma non aveva mai primeggiato neppure a Melbourne e in Bahrain prima di questa stagione. Chissà che non riesca ad infrangere anche questo tabù. Ecco cosa dicono le quote con riferimento alle scommesse su Vincente qualifiche e Vincente gara.