Scommesse Serie A, Cagliari-Udinese: ecco il pronostico del match

In Serie A la domenica calcistica si apre all' Unipol Domus con il confronto tra il Cagliari e l' Udinese , due squadre che non hanno mai vinto nelle prime tre giornate di campionato.

L'undici allenato da Claudio Ranieri dopo aver conquistato un punto all'esordio sul campo del Torino (0-0) non è riuscito ad evitare la sconfitta nei successivi due incontri contro Inter (2-0) e Bologna (2-1) mentre la compagine friulana dopo aver perso per 3-0 con la Juventus ha evitato la sconfitta sia contro la Salernitana (1-1) che contro il Frosinone (0-0).

Quote equilibrate all'Unipol Domus, scopri il pronostico

La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 paga mediamente 2.90 mentre il "2" è proposto a circa 2.50. La possibilità che l'Udinese regali nuovamente il segno X è proposta invece a 3.30.

Il Cagliari in casa prima di perdere per 2-0 contro l'Inter veniva da una serie di 18 risultati utili consecutivi (11 vittorie e 7 pareggi nella precedente stagione disputata in Serie B). La doppia chance 1X moltiplica la posta per 1.50 mentre il Multigol Casa 1-2 si gioca a 1.57.