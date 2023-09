Pronostico e statistiche di Monza-Lecce, il "Goal" vale 1.85

All' U-Power Stadium il Monza di Raffaele Palladino riceve il Lecce di Roberto D'Aversa . I brianzoli nella prima e unica partita disputata in casa di questo campionato sono riusciti ad archiviare la pratica Empoli (2-0) con una doppietta di Andrea Colpani .

Le quote di questo incontro sembrano dar fiducia ai padroni di casa ma per l'undici biancorosso fermare questo Lecce non sarà di certo un'impresa semplice. I salentini infatti si presentano all'appuntamento da imbattuti, al "2-1" ottenuto all'esordio contro la Lazio hanno fatto seguito il "2-2" a Firenze con la Fiorentina e il "2-0" al "Via del Mare" con la Salernitana.

Un esito da provare in controtendenza, scopri il pronostico

Con il Monza in campo in questo avvio di stagione è sempre uscito il segno 1. I brianzoli oltre a vincere in casa contro l'Empoli hanno perso sui campi di Inter (2-0) e Atalanta (3-0), tre partite in cui l'esito No Goal ha sempre risposto "presente" al novantesimo. Il Goal in controtendenza è proposto mediamente a 1.85 mentre il più generico "Multigol 2-4" (esito che è sempre uscito nelle prime 3 gare di Monza e Lecce) si trova in lavagna a circa 1.55.