Serie A, quote esonero allenatore: Zanetti traballa, irrompe Garcia!

Da Empoli a Udine, panchine già traballanti in Serie A . La squadra messa peggio, come classifica e morale, è l'Empoli reduce dall'umiliante 0-7 contro la Roma. Zanetti rischia l'esonero e anche le quote relative a questa scommessa (esonero/dimissioni entro il 25 dicembre) rafforzano questa ipotesi.

Zanetti, quote sospese per l'esonero

Rischiava l'esonero prima di sfidare la Roma (quota 1.65), figurarsi adesso che ne ha presi 7 in un colpo solo da Dybala e compagni. Zanetti sembra il disperato comandante di una nave allo sbaraglio, forse scaricato dalla sua ciurma. Nella scommessa sul primo allenatore esonerato il suo nome non figura tra le opzioni quotate. Ma non perché sia al sicuro, tutt'altro. I bookie evidentemente vogliono cautelarsi visto che già nelle prossime ore potrebbero arrivare decisioni drastiche in merito al futuro del tecnico dei toscani. Patron Corsi potrebbe aver esaurito le scorte di pazienza.