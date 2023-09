Primavera, la Juve di Montero contro l'Empoli per il raddoppio

È una Juventus che regala gol e spettacolo quella che si appresta a scendere in campo contro l' Empoli nella terza giornata del Campionato Primavera . La compagine bianconera allenata da Paolo Montero nelle prime due gare di questa stagione ha liquidato le pratiche Cagliari (in casa) e Lecce (in trasferta) rispettivamente per 3-1 e 3-0.

I toscani sono ancora fermi a quota zero punti in classifica, l'Empoli infatti dopo aver perso per 2-0 sul campo dell'Inter (2-0) non è riuscito ad evitare la sconfitta neanche in casa contro la Roma (5-3). Scherzi del destino: le somiglianze con il (negativo) percorso dell'Empoli in Serie A sono fin troppo evidenti.

Bianconeri nettamente favoriti, scopri il pronostico

La Juventus parte con i favori del pronostico, la possibilità che la Primavera bianconera riesca nuovamente a conquistare l'intera posta in palio moltiplica la posta per 1.45. Quasi alla stessa quota è proposto anche l'Over 2,5 (a 1.47) mentre la "combo" che lega questi due esiti di scommessa genera un moltiplicatore pari a 1.95. Quasi un raddoppio, insomma: c'è da farci un pensierino.