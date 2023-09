Champions, debutto Lazio contro Simeone: Immobile sfida Morata

Scopri tutte le novità del gruppo Telegram di Gollo Predictor

Pareggio all'Olimpico? Ecco quanto paga

Lo scorso anno fu clamoroso il flop dei Colchoneros in Champions, ultimi in un girone in cui erano inseriti anche Porto, Club Brugge e Leverkusen. Gli spagnoli sono di nuovo favoriti per il primato nel gruppo (ipotesi valutata 1.60, segue la Lazio a quota 4) ma la concorrenza non manca, perciò sono tre punti fondamentali quelli in palio all'Olimpico.

Notevole l'equilibrio che si riscontra in lavagna, a dimostrazione di come la Lazio possa giocarsela contro un avversario comunque temibile soprattutto dal centrocampo in su. Il segno 2 finale paga 2.50, l'1 laziale è offerto a 2.90 mentre la X (che potrebbe anche farsi vedere) si gioca a 3.30.

Tra Under 2,5 e Over 2,5 i bookie propendono per il primo esito, quotato a 1.80. Interessante la giocata "X 1° tempo o X finale" a quota 1.65.