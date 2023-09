Il Barcellona di Lewandowski sfida l'Anversa, ecco il pronostico

Esordio sulla carta agevole per il Barcellona di Xavi, i blaugrana nella prima giornata del Gruppo H affrontano in casa l'Anversa. Robert Lewandowski e compagni dopo aver iniziato la stagione con uno "0-0" sul campo del Getafe non si sono più fermati riuscendo a vincere consecutivamente contro Cadice (2-0), Villarreal (4-3), Osasuna (2-1) e Betis (5-0).