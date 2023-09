Juve Next Gen-Spal, Brambilla col Goal in quota: il pronostico

Turno infrasettimanale di Serie C con la Juventus Next Gen di Brambilla alle prese con la Spal di Mimmo Di Carlo. I bianconeri cercano i primi punti dopo le sconfitte contro Pescara e Rimini, difesa sul banco degli imputati con ben sette reti al passivo. Anche la Spal, però, dopo il ko interno col Perugia, ha capito di dover raggiungere un livello ottimale dal punto di vista tecnico e fisico.

Juve Next Gen-Spal, le quote e il pronostico

Dunque sarà partita tirata tra Juve Next Gen e Spal, almeno nelle previsioni dei bookmaker. La Spal vincente è proposta a 2.55 mentre l'1 bianconero è offerto a 2.60. Al Moccagatta dovrebbe vedersi almeno una rete per parte, il terzo esito Goal consecutivo dei bianconeri è offerto a 1.80.

Girone B, chi arriva primo?

Uno sguardo alle quote relative alla scommessa "Vincente Girone B di Serie C". C'è bagarre allo stato puro per la conquista del prezioso primo posto al termine della regular season, con quattro squadre sullo stesso livello nelle stime dei bookie.

Tra loro c'è anche la Spal di Di Carlo insieme a Cesena, Pescara e Perugia: un quartetto in lavagna a 4.50. Un gradino sotto la Carrarese a 5.50 mentre la Juve Next Gen paga ben 25 volte la posta.