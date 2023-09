Pronostici Champions, il poker di Tuttosport: 16.7 per quattro quote

Bentornata Champions League . Il programma della prima giornata della fase a gironi prevede ben 16 incontri divisi equamente tra la giornata di oggi e quella di domani. Si parte alle 18:45 con Milan-Newcastle mentre alle ore 21 i riflettori del Gruppo F si spostano sul "Parco dei Principi" per Psg-Dortmund . Da non perdere neanche Bayern Monaco-Manchester United ( Gruppo A ) ed Arsenal-Psv ( Gruppo B ). Da questi quattro incontri si può ricavare un " poker " di pronostici da 16,7 volte la posta.

Pronostico Milan-Newcastle (martedi ore 18:45)

Partita importantissima per il Milan di Stefano Pioli. Vincere contro il Newcastle per la squadra rossonera significherebbe riscattare, almeno parzialmente, la deludente sconfitta subita sabato scorso nel derby contro l'Inter per 5-1.

Il "Diavolo" proverà fin dai primi minuti ad indirizzare la partita sul binario giusto e quindi è lecito pensare che Rafael Leao e soci possano riuscire a segnare un gol già nel primo tempo. Il Newcastle inoltre nelle prime due trasferte di Premier League è sempre andato al riposo sul punteggio di 1-0 per gli avversari. L'Over 0,5 Casa primo tempo è proposto mediamente a 2.05.

Pronostico Psg-Dortmund (martedi ore 21)

Al "Parco dei Principi" la sfida tra il Psg e il Dortmund promette spettacolo. La compagine allenata da Luis Enrique nelle precedenti tre gare disputate in Ligue 1 ha sempre fatto registrare la "combo" Goal+Over 3,5 al triplice fischio dell'arbitro. Nel dettaglio Kylian Mbappé e compagni dopo aver battuto Lens (3-1) e Lione (4-1) hanno perso per 3-2 in casa contro il Nizza.

La stessa accoppiata del Psg ha risposto presente anche nelle ultime due partite disputate dal Dortmund in Bundesliga, al "2-2" interno contro l'Heidenheim ha fatto seguito la vittoria per "4-2" sul campo del Friburgo.

Risultati che ci lasciano pensare che anche questo incontro possa terminare con entrambe le squadre a segno e almeno tre reti in partita: Goal+Over 2,5 a 1.76.