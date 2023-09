Bonucci titolare e primo marcatore di Real-Union? Champions, quota pazzesca

L'Union Berlino invece sembra essersi un pò perso, la compagine biancorossa dopo aver battuto in rapida successione Mainz (4-1) e Darmstadt (4-1) non è riuscito ad evitare la sconfitta contro Lipsia (3-0) e Wolfsburg (2-1).

Dando un rapido sguardo alle ultime 4 gare disputate da Bellingham e compagni si nota subito che il Real Madrid non è mai riuscito a chiudere in vantaggio il primo tempo. I "Galacticos" riusciranno ad invertire questa tendenza? Il segno 1 al 90' è proposto mediamente a 1.40 mentre l'1 all'intervallo moltiplica la posta per 1.85. Interessante l'Over 0,5 Casa primo tempo proposto a circa 1.55.

Bonucci segna al Real? La quota è pazzesca

Leonardo Bonucci potrebbe essere l'uomo in più della difesa biancorossa. L'ex giocatore della Juventus dopo esser rimasto in panchina nelle precedenti due gare di Bundesliga potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell'Union Berlino, un suo gol al "Bernabeu" si gioca a 20 mentre l'opzione "Bonucci primo marcatore" moltiplica la posta per 65.