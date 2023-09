Pronostici Champions League, quote e statistiche di Real Madrid-Union Berlino

L'Union Berlino invece sembra essersi un pò perso, la compagine biancorossa dopo aver battuto in rapida successione Mainz (4-1) e Darmstadt (4-1) non è riuscito ad evitare la sconfitta contro Lispia (3-0) e Wolfsburg (2-1).

Fai ora i tuoi pronostici

Real Madrid subito a segno, scopri il pronostico

Dando un rapido sguardo alle ultime 4 gare disputate da Bellingham e compagni si nota subito che il Real Madrid non è mai riuscito a chiudere in vantaggio il primo tempo. I "Galacticos" riusciranno ad invertire questa tendenza? Il segno 1 al 90' è proposto mediamente a 1.40 mentre l'1 all'intervallo moltiplica la posta per 1.85. Interessante l'Over 0,5 Casa primo tempo proposto a circa 1.55.