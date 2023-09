Braga-Napoli, il pronostico: una combo a quota 2.07

Esordio nel gruppo C per Garcia contro una squadra che ha dovuto superare due turni preliminari per ottenere l'accesso alla fase a gironi

19 . 09 . 2023 20:21 2 min napolibragaChampions

© Getty Images

Il Napoli debutta in Champions League contro il Braga, nel gruppo C ci sono anche l'Union Berlino di Bonucci e il Real Madrid di Ancelotti. Fondamentale quindi partire con 3 punti nella trasferta all'Estadio Municipal. Scopri tutte le novità del canale Telegram di Gollo Predictor Braga-Napoli, cosa giocare I portoghesi hanno dovuto superare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi: battuti i serbi del TSC e i greci del Panathinaikos, con un bottino di 4 vittorie,10 gol fatti e 2 subìti. Meno brillante lo score del campionato portoghese dove il Braga (sconfitto nel weekend per 3-1 dal Farense) nelle cinque gare giocate ha collezionato due vittorie, un pari e due sconfitte segnando 10 reti e incassandone altrettante. Insomma, il Braga davanti è squadra temibile con elementi come Bruma, Horta e Abel Ruiz ma dietro rischia grosso contro Osimhen e compagni. Le quote vedono favoriti gli azzurri, il 2 si gioca infatti a 1.85 mentre con il segno 1 si sale a 4.25. Le opzioni consigliate? La combo X2+Multigol 1-4 (a 1.50) o la combo X2+Goal (a 2.07). © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

