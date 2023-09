Real Sociedad-Inter, il pronostico: Inzaghi punta su Lautaro

Dal Manchester City alla Real Sociedad . L' Inter di Simone Inzaghi , con in corpo l'adrenalina post derby , va all'assalto dei primi tre punti in Champions League nell'infuocato catino della Real Sociedad . Una squadra che nell'ultimo turno di Liga ha subìto la rimonta del Real Madrid : un monito per Inzaghi , comunque favorito per la vittoria finale.

Fai i tuoi pronostici sulla Champions

Lautaro segna di testa? Quanto paga un'incornata del Toro

Favorito sì ma non per distacco. La quota per il blitz nerazzurro è piuttosto alta, pari a 2.40 volte la posta. La vittoria basca paga 3.10 e l’offerta più elevata è assegnata al pareggio: 3.25. Nei cinque match finora disputati in Liga la Real Sociedad (squadra notoriamente arcigna) ha mantenuto la porta inviolata solo contro il Las Palmas.

Per il resto, 7 gol al passivo e 8 realizzati. Una buona notizia per un’Inter perfettamente a suo agio sotto porta, anche prima del derby. Lecito però ipotizzare che in casa dei baschi non sarà goleada Inter. Da tenere in considerazione il Multigol 2-3 a quota 2.02. Il Multigol Ospite 1-2 è valutato circa 1.55.

Inzaghi punta su Lautaro Martinez per scardinare il bunker ospite. L'argentino campione del mondo si gioca marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40. La quota sale a 10 in caso di gol di testa del bomber: quando si dice, un'incornata del "Toro"...